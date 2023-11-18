Türkiye, Almanya'yı 2-1 mağlup etti
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Türkiye, deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 2-1 önde tamamladı. Almanya'nın golünü Kai Havertz atarken, Türkiye'nin gollerini Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kaydetti.
Stat: Berlin Olimpiyat
Hakemler: Bartosz Frankowski, Marcin Boniek, Jakub Winkler (Polonya)
Almanya : Trapp, Henrichs, Rüdiger, Tah, Kimmich, İlkay Gündoğan, Sane, Wirtz, Brandt, Havertz, Füllkrug
Türkiye : Altay Bayındır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakçı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Emre Akbaba (Dk. 34. Abdülkadir Ömür), Kaan Ayhan, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız
Goller: Dk. 5 Kai Havertz ( Almanya ), Dk. 38 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 45+2 Kenan Yıldız ( Türkiye )
Sarı kartlar: Dk. 27 Ozan Kabak, Dk. 34 İrfan Can Kahveci ( Türkiye )
Türkiye, deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçının ilk yarısını 2-1 önde tamamlandı.
5. dakikada Almanya öne geçti. Henrichs attığı pasla ceza sahasının sağ çaprazında Sane'yi topla buluşturdu. Sane'nin altı pasa içine gönderdiği topa Kai Havertz düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-0
7. dakikada Alman Milli Takımı sağ kanattan çıktığı atakta Sane ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortayı kaleci Altay'a kaldı.
12. dakikada Türkiye'nin atağında topla buluşan Yusuf Yazıcı'nın şutu yandan auta çıktı.
16. dakikada Kimmich'in derinlemesine caza sahasına gönderdiği pası Sane kontrol etti. Daha sonra Sane'nin attığı şutunda top kaleci Altay'ı geçerek kalenin sağından auta çıktı.
32. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topu kazanan İrfan Can Kahveci pasını uygun duruma bulunan Yusuf Yazıya aktardı. Yusuf'un şutuna savunma müdahale etti.
38. dakikada Türkiye beraberliği yakaladı. Abdülkerim Bardakçı'nın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Ferdi Kadıoğlu düzgün kontrolle ceza sahasının içine girdi, sol çaprazdan yerden sert vurduğu top ağlarla buluştu. 1-1
45+2. dakikada Türkiye öne geçti. Kaan Ayhan'ın ceza sahasına gönderdiği pasında topla buluşan Kenan Yıldız sert şutla topu filelere gönderdi. 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı Türkiye'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.