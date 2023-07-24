Türkiye, Almanya'ya mağlup oldu
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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 74-67 mağlup oldu. İlk yenilgisini alan Türkiye, grupları 2. sırada tamamladı.
FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu üçüncü maçında Almanya'ya 74-67 mağlup oldu.
Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncü maçında Almanya'ya ile karşılaştı. Mika Antic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-33 geride tamamlayan milli takım, rakibine 74-67 yenildi. Bu sonuçla ilk yenilgisini alan Türkiye, 5 puanla grubu 2. sırada tamamladı.
Milliler, 26 Temmuz Çarşamba günü A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Litvanya ile son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor