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Türkiye, Almanya'ya mağlup oldu

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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 74-67 mağlup oldu. İlk yenilgisini alan Türkiye, grupları 2. sırada tamamladı.

FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu üçüncü maçında Almanya'ya 74-67 mağlup oldu.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda milliler, üçüncü maçında Almanya'ya ile karşılaştı. Mika Antic Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 40-33 geride tamamlayan milli takım, rakibine 74-67 yenildi. Bu sonuçla ilk yenilgisini alan Türkiye, 5 puanla grubu 2. sırada tamamladı.

Milliler, 26 Temmuz Çarşamba günü A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Litvanya ile son 16 turu mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

Sırbistan Almanya Türkiye Spor Haberler

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