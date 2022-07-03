Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde madalya sıralamasında liderliğini korudu Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde Türkiye, 84 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 8'inci gününde Türkiye, 84 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu. Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 8'inci günü tamamlandı. Organizasyonda dün 4 altın, 5 gümüş ve 3 bronz toplam 12 madalya kazanan Türkiye, 8'inci günün sonunda, 37 altın, 21 gümüş, 26 bronz toplam 84 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini sürdürdü. Sıralamada İtalya 2'nci, ev sahibi 3'üncü sırada bulunuyor. Gün gün madalya sayısı Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle: İkinci gün: 1 altın, 1 bronz. Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz. Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz. Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz. Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz. Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz. Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz. AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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