Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde 24 madalyayla rekor kırdı Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 7'nci gününde Türkiye, 12'si altın 24 madalya kazandı. Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 7'nci günü tamamlandı. Türkiye, organizasyonda "en çok madalya" ve "en çok altın madalya" aldığı gün sonunu yaşadı. Türkiye, dün organizasyonda, 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz toplam 24 madalya kazandı Türkiye, yedi günün sonunda, 33 altın, 16 gümüş, 23 bronz toplam 72 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu. Gün gün madalya sayısı İkinci gün: 1 altın, 1 bronz. Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz. Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz. Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz. Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz. Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz AA / Muhammed Boztepe - Spor Spor Haberler

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