Türkiye, Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde madalya sıralamasındaki birinciliğini korudu Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde Türkiye, 39 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın 5'inci gününde Türkiye, 39 madalyayla genel sıralamada birinciliğini korudu. Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 5'inci günü tamamlandı. Türkiye, dün organizasyonda, 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz madalya kazandı. Türkiye, beş günün sonunda, 18 altın, 9 gümüş, 12 bronz toplam 39 madalyayla genel sıralamadaki birinciliğini korudu. Türkiye'yi İtalya takip ederken, ev sahibi Cezayir üçüncü sırada yer aldı. Oyunların 5'inci gününde madalya alan sporcular: Güreş: Altın: 50 kilo Evin Demirhan Yavuz, 57 kilo Bediha Gün, 76 kilo Yasemin Adar Yiğit. Gümüş : 53 kilo Zeynep Yetgil, 68 Buse Tosun Çavuşoğlu. Cimnastik: Altın: Ferhat Arıcan, Adem Asil, İbrahim Çolak. Gümüş: Adem Asil (2), Ahmet Önder. Bronz: Ahmet Önder, Ferhat Arıcan, Adem Asil. Badminton: Bronz: Özge Bayrak Bağcı ve Emre Lale. Bocce: Altın: Buket Öztürk, Bahar Çil, İnci Ece Öztürk, İbrahim Arslantaş. Gümüş: Ahmet Emen. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Türkiye Gümüş Spor Haberler

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