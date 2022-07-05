Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda madalya sıralamasındaki liderliğini İtalya'ya kaptırdı Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi. Cezayir'de düzenlenen 19. Akdeniz Oyunları'nın başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla ikinci sıraya geriledi. Oran kentinde 25 Haziran'da açılışı gerçekleştirilen oyunların 10'uncu günü tamamlandı. Organizasyonda dün 1 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 7 madalya kazanan Türkiye, 10'uncu günün sonunda, 42 altın, 25 gümüş, 36 bronz toplam 103 madalya elde etti. Oyunların başından beri madalya sıralamasında lider olan Türkiye, İtalya'nın 44 altın madalyaya ulaşmasıyla genel sıralamadaki liderliğini bu ülkeye kaptırdı. Türkiye'yi, üçüncü sıradaki Fransa takip ediyor. Gün gün madalya sayısı Türkiye'nin organizasyon kapsamında günlere göre kazandığı madalya sayıları şöyle: İkinci gün: 1 altın, 1 bronz. Üçüncü gün: 5 altın, 4 bronz. Dördüncü gün: 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz. Beşinci gün: 10 altın, 6 gümüş, 5 bronz. Altıncı gün: 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz. Yedinci gün: 12 altın, 5 gümüş, 7 bronz. Sekizinci gün: 4 altın, 5 gümüş, 3 bronz. Dokuzuncu gün: 4 altın, 2 gümüş, 6 bronz. Onuncu gün: 1 altın, 2 gümüş, 4 bronz. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Türkiye İtalya Spor Haberler

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