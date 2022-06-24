Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına su topunda çıktı Cezayir'de resmi açılışı yarın yapılacak Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına çıkan Türkiye, su topunda İtalya'ya 13-2 yenildi. Cezayir'de resmi açılışı yarın yapılacak Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına çıkan Türkiye, su topunda İtalya'ya 13-2 yenildi. Oran kentindeki organizasyonda 18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımı, Piscine du Jardin Public'te İtalya ile karşılaştı. Milli takım, rakibine 13-2 mağlup oldu. AA / Muhammed Boztepe - Spor Akdeniz Oyunları Türkiye İtalya su Spor Haberler

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