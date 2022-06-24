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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına su topunda çıktı

AA - Muhammed Boztepe - Spor
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Türkiye, Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına su topunda çıktı

Cezayir'de resmi açılışı yarın yapılacak Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına çıkan Türkiye, su topunda İtalya'ya 13-2 yenildi.

Cezayir'de resmi açılışı yarın yapılacak Akdeniz Oyunları'nda ilk karşılaşmasına çıkan Türkiye, su topunda İtalya'ya 13-2 yenildi.

Oran kentindeki organizasyonda 18 Yaş Altı Erkek Su Topu Milli Takımı, Piscine du Jardin Public'te İtalya ile karşılaştı.

Milli takım, rakibine 13-2 mağlup oldu.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Akdeniz Oyunları Türkiye İtalya su Spor Haberler

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