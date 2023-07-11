Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı Başlıyor

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Deniz Harp Okulunun 250. Kuruluş Yılı ve 52. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, AKPA Kimya sponsorluğunda 15–18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 390 deniz mili mesafeli yarış, İstanbul'un Çengelköy'den başlayacak ve Bodrum'un Turgutreis'te sona erecek. Ödül töreni ise 18 Temmuz'da Turgutreis'te düzenlenecek.