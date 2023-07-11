Üye Girişi
Haberler

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı Başlıyor

Spor Haberleri

Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Deniz Harp Okulunun 250. Kuruluş Yılı ve 52. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, AKPA Kimya sponsorluğunda 15–18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 390 deniz mili mesafeli yarış, İstanbul'un Çengelköy'den başlayacak ve Bodrum'un Turgutreis'te sona erecek. Ödül töreni ise 18 Temmuz'da Turgutreis'te düzenlenecek.

"Bir Yarış, İki Boğaz, İki Deniz" sloganıyla düzenlenen Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) Deniz Harp Okulunun 250. Kuruluş Yılı ve 52. Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, AKPA Kimya sponsorluğunda 15–18 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 390 deniz mili mesafeli Deniz Kuvvetleri Kupası Yat Yarışı, İstanbul'un Çengelköy'den başlayacak ve Bodrum'un Turgutreis'te sona erecek. Katılımcılar, tek etaplı yarışı hiç mola vermeden tamamlayacak.

Türkiye'nin en uzun rotalı açık deniz yat yarışı özelliğini taşıyan organizasyonun ödül töreni, 18 Temmuz'da Turgutreis'te düzenlenecek.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

Turgutreis Çengelköy Türkiye Bodrum Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title