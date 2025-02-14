Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Milli Sporcular 25 Madalya Kazandı

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) yedinci gününde milli sporcular 6'sı altın olmak üzere 25 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği turnuvanın yedinci gününde genç erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan karşılaşmalarda Türk sporcular, 6 altın, 7 gümüş ve 12 bronz madalya kazandı. 48 kiloda Altuğ Gesge, 55 kiloda Emre Talha Evin, 59 kiloda Ali Kerem Berktaş, 68 kiloda Buğra Çoşgungönül, 73 kiloda Ahmet Boğaçhan Ceylan ile +78 kiloda Yusuf Efe Mızrak altın madalyanın sahibi oldu.

Turnuvanın sekizinci gününde poomsae kategorisi müsabakaları yapılacak.