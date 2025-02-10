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Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Milli Sporcular 10 Altın Madalya Kazandı

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Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde, Türk milli sporcular 10 altın, 8 gümüş ve 18 bronz madalya kazandı. Yıldız kızlar kategorisinde yapılan müsabakalarda başarılı sonuçlar alındı.

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) ikinci gününde milli sporcular 10'u altın 36 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın ikinci gününde yıldız kızlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, tüm kilo kategorilerinde şampiyonluğa ulaşırken, 10 altın, 8 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

Turnuvanın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisi yarışmaları yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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