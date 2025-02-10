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Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Başarıyla İlerliyoruz

Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda Başarıyla İlerliyoruz
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Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde milli sporcular 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya kazanarak başarılarını sürdürdü. Turnuvaya 60 ülkeden 3 bine yakın sporcu katılıyor.

Antalya'da devam eden 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın (Türkiye Open 2025) üçüncü gününde milli sporcular 8'i altın 33 madalya kazandı.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda devam eden 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın üçüncü gününde yıldız erkekler kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Toplam 10 sıklette yapılan müsabakalarda Türk tekvandocular, 8 altın, 7 gümüş ve 18 bronz madalya elde etti.

Turnuvanın dördüncü gününde büyük kadınlar kategorisi yarışmaları yapılacak.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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