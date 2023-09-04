Türkiye Açık Hava Puta Şampiyonası Bursa'da Yapılacak

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan açık hava puta şampiyonası, Bursa'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 650 sporcu organizasyona katılacak ve erkekler 70 metre, kadınlar 60 metre ok atışları yapacak. Yarışmada geleneksel kıyafetler giyilecek ve geleneksel oklar kullanılacak. Dereceye giren sporculara madalya töreni düzenlenecek.