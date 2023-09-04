Türkiye Açık Hava Puta Şampiyonası Bursa'da Yapılacak
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenecek olan açık hava puta şampiyonası, Bursa'da gerçekleştirilecek. Yaklaşık 650 sporcu organizasyona katılacak ve erkekler 70 metre, kadınlar 60 metre ok atışları yapacak. Yarışmada geleneksel kıyafetler giyilecek ve geleneksel oklar kullanılacak. Dereceye giren sporculara madalya töreni düzenlenecek.
Türkiye Açık Hava Puta Şampiyonası Bursa'da yapılacak.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonundan (TGTOF) yapılan açıklamada, 8-10 Eylül tarihlerinde Osmangazi Atıcılar Atletizm Sahası'nda gerçekleştirilecek organizasyona, yaklaşık 650 sporcu katılacak.
Erkekler 70 metre, kadınlar 60 metreye oklarını atarak sıralama ve eleme atışlarını tamamlayacak. Yarışmalar sırasında sadece geleneksel kıyafetler giyilebilecek, teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanılabilecek.
Yarışmada dereceye girenlere 10 Eylül'de Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve protokolün yer alacağı madalya töreni düzenlenecek.