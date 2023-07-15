Türkiye, Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı yendi

Antalya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı, son maçında Ukrayna'yı 7-3 yenerek ikinci oldu. Şampiyonluğu ise Fransa kazandı.