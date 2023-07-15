Türkiye, Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Ukrayna'yı yendi
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Antalya'da düzenlenen Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye milli takımı, son maçında Ukrayna'yı 7-3 yenerek ikinci oldu. Şampiyonluğu ise Fransa kazandı.
Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası 2'de milli takım, son maçında Ukrayna'yı 7-3 yendi.
Alanya Avsallar Hokey Sahası'nda 10 Temmuz'da başlayan organizasyon, oynanan son maçlarla tamamlandı.
Türkiye, A Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Ukrayna'yı 7-3 yenerek organizasyonda ikinci oldu.
Açık Alan Hokeyi 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın yanı sıra 6 ülkenin mücadele ettiği organizasyonu birinci bitiren Fransa en üst klasmana yükselirken, Ukrayna üçüncü sırada yer aldı.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor