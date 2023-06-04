- Türkiye ABD'yi finalde yenerek şampiyonluk kupasını kazandı

YALOVA - Tekerlekli Sandalye Basketbol Kıtalararası Kupası finalinde ABD ile karşılaşan Türkiye A Milli Takımı karşılaşmayı 72-68 kazanarak şampiyonluk kupasına kaldırdı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın final maçında son 2 paralimpik oyunlarında dünya şampiyonu olan ABD ile Türkiye kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk periyodu ABD'nin 14-12'lik üstünlüğüyle sona erdi. İkinci periyotta da başa baş geçen mücadele sonunda ABD 29-28'lik skorla devreye önde girdi.

Üçüncü periyotta da oyunda denge bozulmazken ABD son periyoda 1 sayı farkla, 51-50 önde girmeyi başardı.

Büyük bir mücadelenin ortaya koyulduğu son çeyrekte ise Türkiye A Milli Takımı rakibine karşı daha etkili bir oyun sergiledi. Karşılaşmayı 72-68 kazanan Türkiye birincilik kupasını kaldıran ekip oldu. Türkiye, şampiyonluk kupasını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alparslan Erkoç'un elinden aldı.

Türkiye'ye kaybeden ABD turnuvada ikinci oldu. Öte yandan Japonya'yı yenen Avusturalya da turnuvayı 3'üncü olarak tamamladı.

Alparslan Erkoç: "Bize güvenin çok güzel günler bizi bekliyor"

Karşılaşama sonunda açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Alparslan Erkoç, Türkiye tarihinde ilk kez düzenledikleri kıtalararası turnuvada şampiyon olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Yalova'da dört gün süren turnuvada şampiyon olduk. Devletimizi bize güveniyor, Cumhurbaşkanımız da güveniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle 2024 Fransa'da düzenlenecek paralimpik oyunlarında inşallah dünya şampiyonu olacağız. Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandıracağız. Bize güvenin çok güzel günler bizi bekliyor" diye konuştu.

Sedat İncesu: "Çok ciddi bir potansiyel var"

Türkiye A Milli Takımı Antrenörü Sedat İncesu ise oyuncuları başarılarından dolayı tebrik etti. İncesu, turnuvanın çok verimli geçtiğini dile getirerek şöyle konuştu:

"Bu ekibe bu şansı veren Alparslan başkanımıza da çok teşekkür ediyorum. Başkanlığa ona bir kupayla hoş geldin dedik. Daha çok yolumuz var. Çok ciddi bir potansiyel var. Burada sadece iki sistemle oynadık ama onlara inancımız sonsuz. Hep beraber çok ciddi anlamda çalışıyoruz. Bu ekip ve aile işi. Bizler bir aileye dönmeye başladık. Çok mutlu, hırslı, hedefli. Geri de gelecek diye inanıyorum."