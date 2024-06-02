Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? #128308 #9898

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02-06-2024 ABD VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

ABD ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ABD-TÜRKİYE MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ABD-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?

ABD-Türkiye Maçı, 02 Haziran Pazar günü oynanacak.

ABD-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

ABD-Türkiye Maçı, saat 23:00 başlayacak.

ABD-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

ABD ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, Arlington'da, College Park Center Stadyumu'nda oynanacak.

VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU 2024