Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi? #128308 #9898
Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi ve Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman olacağı gündeme geliyor. Peki, Türkiye-ABD voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye-ABD voleybol maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
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02-06-2024 ABD VS TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?
ABD ile Türkiye arasındaki Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, TRT Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.
ABD-TÜRKİYE MAÇI TRT SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ABD-TÜRKİYE MAÇI HANGİ GÜN?
ABD-Türkiye Maçı, 02 Haziran Pazar günü oynanacak.
ABD-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?
ABD-Türkiye Maçı, saat 23:00 başlayacak.
ABD-TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?
ABD ve Türkiye, karşı karşıya geleceği Voleybol Kadınlar Milletler Ligi maçı, Arlington'da, College Park Center Stadyumu'nda oynanacak.
VOLEYBOL KADINLAR MİLLETLER LİGİ PUAN DURUMU 2024
- Polonya: 24
- Brezilya: 19
- Japonya: 18
- Türkiye: 16
- İtalya: 16
- Çin: 15
- ABD: 12
- Kanada: 12
- Hollanda: 12
- Sırbistan: 9
- Dominik Cumhuriyeti: 6
- Tayland: 5
- Güney Kore: 4
- Fransa: 4
- Almanya: 3
- Bulgaristan: 2