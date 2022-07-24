Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası, Hatay'da başladı

Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden katılan yaklaşık bin sporcu, 10 sıklette mücadele edecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, basın mensuplarına, Türk kültürü olan aba güreşlerinin yaşatılması için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Aba güreşinin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Bay, "Aba güreşi judonun atası olarak bilinir ve günümüze de otantikliğini bozmadan gelen geleneksel güreşlerden bir tanesidir. Şampiyonaya katılımın yüksek olması bizi mutlu etmektedir." diye konuştu.

Bay, organizasyon sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.