Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası, Hatay'da başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası, Hatay'da başladı

AA - Salim Taş - Spor
 - Güncelleme:
Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası, Hatay'da başladı

Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı.

Hatay'ın ana vatana katılışının 83. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası başladı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından Büyükşehir Belediyesi Aba Güreşi Mersahı'nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin farklı illerinden katılan yaklaşık bin sporcu, 10 sıklette mücadele edecek.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, basın mensuplarına, Türk kültürü olan aba güreşlerinin yaşatılması için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Aba güreşinin 2 bin yıllık bir geçmişi olduğunu ifade eden Bay, "Aba güreşi judonun atası olarak bilinir ve günümüze de otantikliğini bozmadan gelen geleneksel güreşlerden bir tanesidir. Şampiyonaya katılımın yüksek olması bizi mutlu etmektedir." diye konuştu.

Bay, organizasyon sonunda dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verileceğini kaydetti.

AA / Salim Taş - Spor

Türkiye Hatay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title