Haberler

Türkiye A Milli Takımı Gürcistan'la Karşılaşacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın Gürcistan'ı konuk edecek. Maç öncesinde 17 Gazzeli çocuk, futbolcularla birlikte seremoniye çıkacak.

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlıların yarınki maçı öncesinde TFF, önemli bir konuya dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin Gürcistan'ı konuk edeceği karşılaşma öncesinde 17 Gazzeli çocuk, futbolcularla birlikte seremoniye çıkacak. Ayrıca 50 Gazzeli vatandaş da TFF'nin davetlisi olarak Gürcistan mücadelesini tribünden takip edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Donald Trump: Herkesin imkansız dediği şeyi, Orta Doğu'da kalıcı barışı inşa ettik

Trump, Mısır'da yüksekten uçtu: Herkesin imkansız dediği şeyi yaptık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Zonguldak Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Sekme ve 9 yönetici istifa etti

CHP'de istifa depremi! Başkanla birlikte istifa ettiler
Sihirli Annem'in yıldızı Damla Ersubaşı Umre ziyaretinde

Kutsal topraklarda bu pozu verdi: Fotoğraftaki ünlüyü tanıdınız mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.