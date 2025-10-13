Türkiye A Milli Takımı Gürcistan'la Karşılaşacak

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 4'üncü maçında yarın 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlıların yarınki maçı öncesinde TFF, önemli bir konuya dikkat çekmeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin Gürcistan'ı konuk edeceği karşılaşma öncesinde 17 Gazzeli çocuk, futbolcularla birlikte seremoniye çıkacak. Ayrıca 50 Gazzeli vatandaş da TFF'nin davetlisi olarak Gürcistan mücadelesini tribünden takip edecek.