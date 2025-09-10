Türkiye A Milli Plaj Futbolu Takımı Gürcistan'ı Yendi
Türkiye A Milli Plaj Futbolu Milli Takımı, A Ligi Play-Out ikinci maçında Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Ay-yıldızlılar, Letonya ile yapacakları maçta A Ligi'nde kalma mücadelesi verecek.
Türkiye A Milli Plaj Futbolu Milli Takımı, Gürcistan'ı ile İtalya'nın Viareggio şehrinde karşı karşıya geldi. Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz müsabakayı Serkan Banazlı, Cengizhan Küser, Hüseyin Özdem ve Tarık Özdemir'in golleriyle 4-1 kazandı.
Ay-yıldızlılar, yarın saat 10.15'te A Ligi'nde devam edebilmek için Letonya karşısına çıkacak. Play-Out grubunda ilk iki sırayı alan takımlar A Ligi'nde, son iki sırayı alan takımlar B Ligi'nde mücadelelerine devam edecek.
