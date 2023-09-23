Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunun 6'ncı maçında Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubunun 6'ncı maçında bugün Japonya'yı 3-1 yendi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 6'da 6 yaparak 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Elemeleri B grubu 6'ncı maçında grup lideri Japonya ile karşı karşıya geldi. Japonya ilk seti 25-22 kazanarak durumu 1-0'a getirdi. A Milli Kadın Voleybol Takımı ikinci seti 25-22, üçüncü seti 26-24 ve dördüncü seti 25-12 kazanarak mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'yı 3-1 mağlup ederek 2024 Paris Olimpiyatlarına katılmayı garantiledi. Kadın Voleybol Takımı, 18 puana yükselirken grupta lider konumuna geldi.