Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı Brezilya ile bronz madalya maçında
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile mücadele ediyor. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bronz madalya maçında Brezilya ile mücadele ediyor.
Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
İlk kez Olimpiyatlar’da yarı finale çıkan Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'ya 3-0 yenilerek final şansını kaybetmişti.
İtalya ve ABD ise Pazar günü final maçında karşı karşıya gelecek.
Brezilya'yı 3-2 mağlup eden ABD Kadın Voleybol Takımı finale yükselmişti.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, tarihinde 3. kez Olimpiyatlar’da mücadele ediyor.