Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemelerine başlıyor

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçını yarın Porto Riko ile oynayacak. Karşılaşma Tokyo'da yapılacak ve TSİ 07.00'de başlayacak. Milli takım, dünya sıralamasında 7'nci basamakta bulunan Japonya, Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile mücadele edecek.