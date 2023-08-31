Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile karşılaşacak

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası yarı finalinde yarın İtalya ile karşılaşacak. Maç, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak ve TSİ 18.00'de başlayacak. Türkiye, üst üste 5. kez yarı finale çıktığı şampiyonada altın madalyayı hedefliyor.