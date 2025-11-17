Haberler

Türkiye A Milli Futbol Takımı, İspanya ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki son maçında yarın İspanya ile karşılaşacak. İspanya'nın liderliğini sürdürdüğü grupta, Türkiye'nin liderliği alabilmesi için önemli bir galibiyet alması gerekiyor.

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki 6'ncı ve son maçında yarın TSİ 22.45'te İspanya'nın konuğu olacak. La Cartuja Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Zwayer düdük çalacak. Zwayer'in yardımcılıklarını ise aynı federasyondan Robert Kempter ve Christian Dietz üstlenecek.

A Milli Futbol Takımı; E Grubu'nda Bulgaristan'ı, Bursa'da 2-0 mağlup ederek Dünya Kupası yolunda Play-Off oynama hakkını elde etmişti. Son maçlar öncesinde grupta 5'te 5 yapan İspanya liderlik koltuğunda oturuyor. Bulgaristan ve Gürcistan'ı 2'şer maçta mağlup eden ve grupta sadece Konya'da oynadığı maçta İspanya'ya mağlup olan Ay-yıldızlılar ise 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

LİDERLİK ŞANSI MUCİZELERE BAĞLI

A Milli Futbol Takımı'nın grupta liderliği alabilmesi ise mucizelere bağlı. FIFA organizasyonlarında puanların eşit olması halinde genel averaja bakılıyor. Son maçlar öncesinde Türkiye'nin +5, İspanya'nın ise +19 averajı bulunuyor. Milliler, rakibini 7 ve üstünde farklı mağlup etmesi halinde grubunu lider tamamlayıp, Dünya Kupası'na doğrudan gitme hakkı kazanacak.

İSPANYA İLE TÜRKİYE 13'ÜNCÜ RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, bugüne kadar 9'u resmi, 3'ü özel maç olmak üzere toplamda 12 kez rakip oldu. Bu maçlarda Türkiye 1 galibiyet alabilirken, 7 kez sahadan mağlup ayrıldı. 4 mücadele ise beraberlikle sona erdi. Türkiye bu maçlarda 5 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 23 gol gördü. Ay-yıldızlılar, İspanya karşısında ilk ve tek galibiyetini 14 Mart 1954'te 1954 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde İstanbul'da oynanan karşılaşmada almıştı. Öte yandan milliler, İspanya maçıyla birlikte 647'nci karşılaşmasına çıkacak. Bugüne kadar 287'si özel, 359'u resmi olmak üzere 646 maça çıktı. Türkiye bu maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 255 galibiyet aldı. 150 maçta berabere kalan Ay-yıldızlılar, 241 maçta ise sahadan mağlup ayrıldı. Türkiye bu maçlarda 893 gol atıp, 924 gol yedi.

ORTA SAHADA ZORUNLU DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı'nda İspanya karşılaşmasında orta sahada zorunlu değişiklikler yaşanacak. Son maçlarda bu bölgede forma giyen Hakan Çalhanoğlu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı. Ayrıca Bulgaristan maçında sarı kart gören İsmail Yüksek de cezalı duruma düştü. Teknik direktör Vincenzo Montella, yarın bu bölgede zorunlu değişikliklere gidecek. Bu iki ismin yokluğunda orta sahada Orkun Kökçü ve Atakan Karazor'un görev alması bekleniyor. Öte yandan Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu da sakatlıkları nedeniyle dün yapılan antrenmanda yer almadı. Bu 3 ismin de İspanya mücadelesinde forma giymesi beklenmiyor. Hakan Çalhanoğlu'nun kadrodan çıkartılmasının ardından Ümit Milli Takım'dan İsak Vural ve Yusuf Akçiçek, A Milli Takım Aday Kadrosu'na dahil edildi.

3 İSİM SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda 3 isim İspanya maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Millilerde; Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın'ın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu, İspanya maçında görev alıp, sarı kart görmeleri halinde Mart ayında oynanacak Play-Off yarı finalinde forma giyemeyecek. Öte yandan aday kadrodan çıkartılan kaptan Hakan Çalhanoğlu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

PLAY-OFF KURA ÇEKİMİ 20 KASIM'DA

Öte yandan ikinci sırayı garantileyen milli takım, Dünya Kupası'na doğrudan gitme hakkı elde edememesi halinde Mart ayında oynanacak Play-Off karşılaşmalarında rakipleri de Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. Ay-yıldızlılar, Play-Off yarı finalindeki karşılaşmayı Türkiye'de oynayacak. Play-Offf finalinde ise hangi ülkenin karşılaşmaya ev sahipliği yapacağı ise kura ile belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Arda Güler Fenerbahçe'nin kasasını ağzına kadar dolduracak

Fenerbahçe'nin kasasına çuvalla para sokacak
Sahne krizi büyüyor: Mine Koşan '7 Kocalı Hürmüz' müzikalinden çıkarılmasını yargıya taşıdı

Ünlü ismin işine aniden son verildi! İlk açıklama geldi
Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı

Ürün para etmeyince seraya koyun sürüsünü saldı
Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu

Yaşlı kadının Kabe'deki rezilliğine ortak oldu
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var
Hayalet sokak! Adı var kendi yok

Hayalet sokak! Adı var kendi yok
Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada

Kurtlar Vadisi'nin efsane ikilisi yıllar sonra yeniden bir arada
ABD'nin en gelişmiş uçak gemisi Karayip Denizi'ne ulaştı

Çatışma an meselesi! Dünyanın en büyük "savaş makinesi" sınırda
Böcek ailesinin zehirlendiği soruşturmada yeni gözaltılar

Anne ve iki çocuğunun zehirlendiği soruşturmada yeni gelişme
İtalya'yı sahadan silen Norveç, 28 yıl sonra Dünya Kupası'nda

28 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmayı garantilediler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.