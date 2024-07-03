Türkiye A Milli Futbol Takımı çeyrek finale yükseldi, Kırıkkale coşkuyla kutladı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmesi, Kırıkkale'de büyük bir coşkuyla kutlandı. Vatandaşlar, sokaklara çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Maçı evlerinde ve kafelerde izleyen Kırıkkaleliler, büyük bir sevinç yaşadı. Ellerinde Türk bayraklarıyla cadde ve sokaklara dökülen vatandaşlar, tezahüratlarla coşkularını dile getirdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, araç konvoyları oluşturdu. Korna sesleri ve sallanan bayraklarla Kırıkkale adeta bayram havasına büründü. Şehrin birçok noktasında toplanan coşkulu kalabalık gece geç saatlere kadar kutlamalara devam etti.

Kutlamalar sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için de polis ekipleri ve bekçiler geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışının düzenli bir şekilde devam etmesini sağlayan ekipler, vatandaşların güvenliğini de temin etti. - KIRIKKALE