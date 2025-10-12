Türkiye A Milli Futbol Takımı, Bulgaristan'ı 6-1 Mağlup Etti

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı , 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 3'üncü maçında deplasmanda Bulgaristan 'ı 6-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve Bulgaristan Teknik Direktörü Alexander Dimitrov açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Vincenzo Montella, "Maça iyi başladık. Hemen 1-0 öne geçme fırsatı bulduk. Yediğimiz golden sonra maçın momentini kaybeder gibi olduk. Rakibin ritmine adapte olduk. Bunu hiçbir zaman yapmamamız gerekiyor. Biz kendi ritmimizde oynamamız gerekiyor. İkinci yarı başlamadan önce soyunma odasında bazı düzeltmeler yaptık. İstediğimiz skoru elde edebilmek için neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Sonrasında da hızlıca golleri bulduk. 6-1'den sonra biraz fazla sevindik. Bulgar taraftarlar kusura bakmasın. Bizim için 6 gol çok önemliydi. Direkt rakibimiz olarak gördüğümüz Gürcistan ile averajı sıfırladık. Bir dahaki maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

'KALEYE DAHA İYİ GİTTİĞİMİZ İÇİN İSTEDİĞİMİZ SKORU ALDIK'

İkinci yarıda neleri daha farklı yaptıklarından bahseden Montella, "İlk yarı bitince harcadığınız zihinsel enerjiyi nefeslenerek toparlayabiliyorsunuz. Neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Genişliği konuştuk. Genişliği bulduğumuzda rakibin derinliğini daha iyi değerlendirebilecektik. Oyuncularımız bunu mükemmel şekilde uyguladılar. Kaleye daha iyi gittiğimiz için istediğimiz skoru aldık" sözlerini sarf etti.

'BUGÜN BİRÇOK İLKE DAHA İMZA ATTIK'

Bulgaristan deplasmanında birçok ilke imza attıklarının altını çizen Montella, "Böyle bir ilke imza attığımız, böyle bir deplasmanda galip gelmek mutlu ediyor. Böyle bir skorla galip geldiğimiz için daha fazla gurur duyuyorum. Bugün birçok ilke daha imza attık. Zeki, milli takım forması altında resmi maçlardaki ilk golünü attı. Kenan ise milli takımda 2 golle ilk kez duble yapıyor. Kaptanımızın 100'üncü maçıydı. Ayrıca gurur verici bir tablo vardı. Averaj önemliydi. Averajı tekrar sıfırlamak çok çok önemliydi. Bu andan itibaren direkt Gürcistan maçına fokuslanmamız ve enerjimizi vermemiz lazım. Bizim için çok önemli bir maç" şeklinde konuştu.

'DÜNYA KUPASI HAYALİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Hayallerinin Dünya Kupası'na gitmek olduğunu bir kez daha dile getiren İtalyan teknik adam, "Birçok ilke imza attık ama bizim çok büyük bir hayalimiz var; O da Dünya Kupası'na gidebilmek. Uzun yıllardan beri gidemediğimiz bir turnuvadan söz ediyoruz. Oraya nasıl gideceğimizi sahadaki sonuçlar söyleyecek. Ne olursa olsun oraya ulaşmak istiyoruz. Dünya Kupası hayalimizden vazgeçmeyeceğiz" dedi.

'BİR DAHAKİ MAÇTA BAZI DEĞİŞİKLİKLERE GİDECEĞİZ'

Gürcistan ile oynanacak maçta kadroda değişikliğe gidebileceklerinin sinyallerini veren Montella, "Rekabetimizin, kadro genişliğimizin ne kadar iyi olduğunu bir daha göstermiş olduk. Zemin kötüydü bugün. Birçok pozisyonda kaydık. Bir dahaki maçta bazı değişikliklere gideceğiz. Herkes çok fazla enerji sarf etti ve efor verdi. O yüzden yorgunluklar olabilir. Birçok futbolcumuz birçok maç oynayarak geliyor. Onları en iyi şekilde dengelememiz gerekiyor"

Vincenzo Montella sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz. Bunun sizin tarafınızdan bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. Can Uzun'u ikinci ligde oynarken milli takıma almaya başlamıştım. Bu genç, yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki mutlu olacağım. Sıkı bir takipteyiz. Kenan, kendi takımında oynamıyordu, ilk resmi maçını bizimle oynadı. Sonra bir çiçek gibi kendini açtı. Bütün oyuncuları bu şekilde görmek beni gururlandırıyor ve mutlu ediyor. İrfan her zaman sonradan oyuna girerek kendi imzasını her maçta gösterebiliyor. Bunları görmek bir insan olarak gururlandırıyor ve mutlu ediyor."

Bulgaristan Teknik Direktörü Alexander Dimitrov ise, "En büyük neden kendi kalemize attığımız golden sonra psikolojik açıdan biz bunu kaldıramadık. O yüzden de daha zor oldu bizim için. Türkiye tarafı hücumda bizden güçlüydü" ifadelerinde bulundu.