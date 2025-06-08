Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 2-1 Yenerek Galibiyet Aldı

Türkiye A Milli Futbol Takımı, ABD'yi 2-1 Yenerek Galibiyet Aldı
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Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle öne geçti.

Stat: Pratt & Whitney

Hakemler: Fernando Moron, Andres Vargas, Alejandro Camarena (Panama)

ABD: Freese, Robinson (Dk. 46 McKenzie), Richards, Freeman, Arfsten (Dk. 65 Wright), McGlynn (Dk. 65 Sullivan), Cardoso (Dk. 46 Adams), Luna (Dk. 65 Harriel), Tillman, de La Torre, Agyemang (Dk. 74 White)

Türkiye : Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü (Dk. 76 Yusuf Akçiçek), Eren Elmalı (Dk. 76 Mustafa Eskihellaç), Orkun Kökçü (Dk. 66 Kaan Ayhan), İsmail Yüksek, Oğuz Aydın (Dk. 66 Barış Alper Yılmaz), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 84 Can Uzun), Arda Güler, Kenan Yıldız (Dk. 76 İrfan Can Kahveci)

Goller: Dk. 1 McGlynn (ABD), Dk. 25 Arda Güler, Dk. 27 Kerem Aktürkoğlu (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 78 Yusuf Akçiçek (Türkiye), Dk. 85 Harriel (ABD)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi.

52. dakikadaki ABD atağında de La Torre'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte Arfsten'in topa kafayla vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Adams'ın ceza sahası sağ çaprazdan kale önüne ortasında Tillman'ın uygun pozisyonda kafa vuruşunda top, kaleci Berke Özer'de kaldı.

82. dakikada A Milli Takım'ın kontratağında Arda Güler'in pasında topla buluşan ve ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz'ın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.

Ay-yıldızlı takım, müsabakayı 2-1 kazandı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
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