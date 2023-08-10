Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali Pınarbaşı'nda Başladı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali başladı. Festival kapsamında Valla ve Horma Kanyonu geçişleri ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde "Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali" başladı.

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu'nun yanı sıra Horma Kanyonu'nun da yer aldığı ilçedeki festival kapsamında, kanyon geçişleri başta olmak üzere çok sayıda etkinlik yapılacak.

Festivalin ilk gününde sporculara teorik olarak kanyon sporu, ilk yardım ve arama kurtarma eğitimi ile uygulamalı ip inişi eğitimi verildi.

Profesyonel gruplar ve uygun ekipmanla geçilebilen Valla Kanyonu'yla ilgili sunum yapıldı.

Festivalde yarın Valla ve Horma Kanyonu geçiş aktivitelerinin yanı sıra gezi programları da düzenlenecek.

13 Ağustos Pazar günü Valla Kanyonu'ndan sporcuların çıkışı ve kapanış programı ile festival sona erecek.