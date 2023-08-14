Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne 10 Bin Kişi Katıldı

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde düzenlenen Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'ne yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Festival kapsamında kanyon geçişleri, konserler, geziler, eğlence programları ve havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Festivalin son gününde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da programa katıldı.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde 10-13 Ağustos'ta düzenlenen "Türkiye 6. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali"ne, yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı bildirildi.

Dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu ile saklı cennet olarak nitelendirilen Horma Kanyonu'na ev sahipliği yapan ilçede düzenlenen festival kapsamında, kanyon geçişleri ile konserler, geziler, eğlence programları ve havai fişek gösterileri gerçekleştirildi.

Katılımcılara teorik kanyon sporu, ilk yardım, arama kurtarma ve uygulamalı iple iniş eğitimlerinin verilmesiyle başlayan Kanyon ve Doğa Sporları Festivali'nin ikinci gününde ise Valla ve Horma Kanyonu geçiş aktiviteleri, talebe bağlı geziler ile kamp ateşi başında müzik ve eğlence programları düzenlendi.

Festival, üçünde gününde ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı programla sona erdi.

Pınarbaşı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 4 günde ilçeyi 10 bine yakın vatandaşın ziyaret ettiği belirtildi.

İlçede 400'den fazla kişinin çadır kurduğu aktarılan açıklamada, bu rakamın geçen yılların iki katı kadar olduğu kaydedildi.