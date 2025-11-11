Haberler

Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Yüzmede Başarılar Elde Etti

Güncelleme:
Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde gerçekleşen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türk yüzücüler, 4 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Ecem Dönmez Öğretir, 200 metre serbestte altın madalya kazanırken, 4x100 metre karışık bayrak takımları da altın madalyaya ulaştı.

Prince Faisal bin Fahad Olympic Kompleksi'nde yapılan yüzme yarışlarında, kadınlar 200 metre serbestte ay-yıldızlı yüzücü Ecem Dönmez Öğretir altın madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan Defne Tanığ ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Oyunlarda erkekler 200 metre serbest stilde mücadele eden milli yüzücü Ahmet Mete Boylu da altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kadınlar 100 metre serbest stilde Gizem Güvenç ise gümüş madalya elde etti.

Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Arda Akkoyun ve Demir Özdemir'den oluşan 4x100 metre karışık erkek bayrak takımı da finaldeki derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Sudem Denizli, Pınar Dönmez, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten kurulu 4x100 metre karışık kadın bayrak takımı da altın madalya kazandı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
