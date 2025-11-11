Türkiye, 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Yüzmede Başarılar Elde Etti

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Türkiye, yüzme branşında 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Prince Faisal bin Fahad Olympic Kompleksi'nde yapılan yüzme yarışlarında, kadınlar 200 metre serbestte ay-yıldızlı yüzücü Ecem Dönmez Öğretir altın madalya kazandı. Aynı kategoride yarışan Defne Tanığ ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Oyunlarda erkekler 200 metre serbest stilde mücadele eden milli yüzücü Ahmet Mete Boylu da altın madalya kazanma başarısı gösterdi. Kadınlar 100 metre serbest stilde Gizem Güvenç ise gümüş madalya elde etti.

Mert Ali Satır, Emre Sakçı, Arda Akkoyun ve Demir Özdemir'den oluşan 4x100 metre karışık erkek bayrak takımı da finaldeki derecesiyle altın madalyaya ulaştı.

Sudem Denizli, Pınar Dönmez, Defne Tanığ ve Gizem Güvenç'ten kurulu 4x100 metre karışık kadın bayrak takımı da altın madalya kazandı.