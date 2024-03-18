Türkiye 5'li Beyzbol ve Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonaları Başlıyor
Türkiye 5'li Beyzbol Şampiyonası 22-23 Mart, Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nın 1. ayağı 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek. Beyzbol şampiyonası Balıkesir'de, ragbi şampiyonası ise Antalya'da gerçekleştirilecek.
Türkiye 5'li Beyzbol Şampiyonası 22- 23 Mart, Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nın 1. ayağı 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek.
Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, 9 kulübün mücadele edeceği Türkiye 5'li Beyzbol Şampiyonası, Balıkesir'deki Esas10 AVM'de yapılacak.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki Viking Park Otel'in ev sahipliği yapacağı Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nın 1. ayağına ise 24 kulüp katılacak.