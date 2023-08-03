Türkiye 3x3 23 Yaş Altı Milli Takımları mücadele etti

Macaristan'da düzenlenen FIBA 3x3 23 Yaş Altı Milletler Ligi'nde Türkiye'nin kadın ve erkek milli takımları mücadele etti. Kadınlar 3. sırada yer alırken, erkekler 5. sırada tamamladı.