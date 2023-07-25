Türkiye, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 108 sporcuyla temsil edilecek
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Çin'de düzenlenecek olan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye, 11 branşta mücadele edecek ve 108 sporcuyla temsil edilecek.
31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları, 28 Temmuz'da Çin'de başlayacak.
Chengdu kentinin ev sahipliği yapacağı organizasyonda sporcular, 18 branşta mücadele edecek.
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8 Ağustos'ta sona erecek oyunlarda Türkiye'yi 11 branşta 108 sporcu temsil edecek.
Organizasyonda Türkiye adına madalya mücadelesi verecek sporcular ve branşları şunlar:
Okçuluk: Samet Ak, Efe Gürkan Maraş, Zeynep Köse
Artistik cimnastik: Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener, Adem Asil, Mert Efe Kılıçer, Bilge Tarhan, İlayda Şahin, Yunus Emre Gündoğdu
Badminton: Orçun Öztürk, Bengisu Erçetin, Nazlı Can İnci, Mustafa Emre Güzel
Eskrim: Nisanur Erbil, Muhammed Furkan Kalender, Deniz Selin Ünlüdağ, Ahmet Turgut Taflan
Judo: İbrahim Demirel, Muhammed Mustafa Koç, Emirhan Karahan, Sıla Ersin, Habibe Afyonlu, Kübranur Esir
Wushu: Mehmet Demirci, Berna Tut, Nusret Kayhan Altunkaya, Hayriye Türksoy Hançer, Nil Hayat Özüpek, Necmettin Erbakan Akyüz
Kürek: Ahmet Ali Kabadayı, Aydın İnanç Şahin, Elis Özbay, Ulaş Kurt, Enes Gök, Kaan Yılmaz Aydın
Atıcılık: Şevval İlayda Tarhan, Damla Köse, Seher Tokmak, Şimal Yılmaz, Yiğit Yıldırım, Yasemin Beyza Yılmaz, Mustafa İnan
Masa tenisi: İbrahim Gündüz, Abdullah Talha Yiğenler, Tugay Şirzat Yılmaz, Ziver Gündüz, Özge Yılmaz, Ece Haraç, Gül Pembe Özkaya, Betül Nur Kahraman
Tekvando: Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli, Merve Dinçel, Mervenur Erdem, İkra Kayır, Zeynep Taşkın, Esra Akbulak, Ferhat Can Kavurat, Gülse Polat, Sergen Curabaz, Emine Göğebakan, Muhammed Emir Yılmaz, Gülsena Karakuyulu, Bilal Küskü, Özge Özbey, Mehmet Kani Polat, Hüseyin Kartal, Görkem Polat
Atletizm: Meryem Bekmez, Necati Er, Eda Tuğsuz, İsmail Nezir, Kubilay Ençu, Simay Özçiftçi, Şevval Ayaz, Mikdat Sevler, Alperen Acet, Burcu Subatan, İbrahim Erata, Semra Karaaslan, Mustafa Kemal Ay, Kayhan Özer, Özlem Becerek, Abdullah Tuğluk, İlyas Çanakçı, Elif Polat, Yayla Kılıç Gönen, Mahsum Değer, Mizgin Ay, Derya Kunur, Sezgin Ataç, Ömer Amaçtan, Ayetullah Aslanhan, Sümeyye Erol, Abdurrahman Gedikoğlu, Emin Öncel, Salih Korkmaz, Ertan Özkan, Mehmet Çelik, Emel Dereli, Şilan Ayyıldız, Tuğba Danışmaz, Batuhan Altuntaş, Berke Akçam, Fatma Karasu, Gizem Akgöz, Esra Türkmen