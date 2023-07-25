Türkiye, 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 108 sporcuyla temsil edilecek

Çin'de düzenlenecek olan 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda Türkiye, 11 branşta mücadele edecek ve 108 sporcuyla temsil edilecek.