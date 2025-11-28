Haberler

Türkiye 3. Lig'de Bahis Soruşturması Nedeniyle Maçlar Başlıyor

Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ara verilen 3. Lig 4. Grup'ta, lider Karşıyaka, Denizli İdmanyurdu'nu konuk ediyor. Her iki takım da önemli eksiklerle sahaya çıkacak.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu'nun başlattığı bahis soruşturması nedeniyle 2 hafta ara verilen 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta maraton yarın kaldığı yerden başlayacak. Grupta namağlup zirve yarışındaki Karşıyaka ligin flaş ekibi Denizli İdmanyurdu'nu önemli mücadelede ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Bilet fiyatları maraton tribün 200, kapalı tribün 400, VIP 750-1.250, deplasman tribünü 260 TL olarak açıklandı. Toplam 1024 profesyonel futbolcunun futbol ailesine yasak olmasına rağmen bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilerek 45 gün ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası aldığı soruşturma sonrasında iki takım da sahaya önemli eksiklerle çıkacak.

Karşıyaka'da ilk 11'in önemli isimleri Erol Zöngür, Erhan Öztürk, Mücahit Aslan, Tunay Meral, Harun Kaya, Hıdır Aytekin ve Yasin Uzunoğlu bahis soruşturmasından hak mahrumiyeti cezası aldı. Kaf-Kaf'ın ilk 11'i bu nedenle zorunlu olarak büyük oranda değişecek. Sarı kart cezalısı Berat Şahin de yarın forma giyemeyecek. Sezon başında aldığı cezanın düşmesi için Tahkim Kurulu'na başvuru yapan forvet Ömer Faruk Sezgin'in durumu ise netleşmedi. Konuk ekip Denizli İdmanyurdu'nda da bahis soruşturmasında ceza alan Talha Aydemir, Mehmet Deveci, Arda Furkan Cirit, Burak Aktan, Mikail Efe Kartal, Alihan Vural ve Mehmet Berke Yanmaz görev yapamayacak. Ligde ilk 10 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik alan 24 puanlı Karşıyaka son olarak aldığı Ayvalıkgücü beraberliğiyle zirveden inip ikinciliğe gerilemişti. Ligdeki ilk sezonunu geçiren Denizli ekibi 20 puanda.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
