Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın İkinci Etabı Samsun'da Başladı

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nın ikinci etabı, Samsun'da başladı.

Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda yaklaşık 1700 sporcu mücadele ediyor.

Şampiyonanın ikinci etabı, 25 Ağustos'ta sona erecek.

Türkiye Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, AA muhabirine, organizasyona A, B ve C kategorilerinde sporcuların katıldığını söyledi.

Şampiyonanın milli takıma giden yolda önem taşıdığını dile getiren Ercan, "Bundan sonra üçüncü ve dördüncü etaplar, Ankara'da yapılacak. Buranın yanı sıra üçüncü ve dördüncü etaplarda alınacak puanlar, 2026 yılında milli takım kadrosunun oluşturulmasında büyük rol oynayacak." dedi.

Milli takımın daha önce pek çok şampiyonluk kazandığını hatırlatan Ercan, "2026'da da bunu devam ettireceğiz. Geçtiğimiz yıl yurt dışında tarihin en yüksek madalya sayısını kazandık. Bu başarı, milli takım oyuncularımız sayesinde geldi. En iyi milli takımla 2026 yılına girmek istiyoruz. Dilerim hem bu etapta hem de sonraki etaplarda sporcularımız en iyi dereceleri elde eder ve ülkemizi uluslararası alanda başarıyla temsil ederler." ifadelerini kullandı.

Turnuvanın açılışına Samsun Vali Yardımcısı Bilal Bozdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın da katıldı.