Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'nda 38 madalya kazandı

Türkiye, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda 9'u altın, 9'u gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı. Ay-yıldızlılar, 48 ülke arasında 9. sırada yer aldı.

Türkiye, Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nı toplam 38 madalyayla bitirdi.

Malopolska bölgesindeki 13 farklı şehirde düzenlenen organizasyonda Türkiye'yi 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcu 19 branşta temsil etti.

Ay-yıldızlılar, 3. Avrupa Oyunları'nda 9'u altın, 9'u gümüş, 20'si bronz olmak üzere toplam 38 madalya kazandı.

Türkiye, madalya sıralamasında ise 48 ülke arasında 9. oldu.

Madalya sıralamasında birinciliği ise 35 altın, 26 gümüş ve 39 bronz olmak üzere toplam 100 madalyayla İtalya elde etti.