Türkiye, 3. Avrupa Oyunları'na rekor sayıda sporcuyla katılacak

Türkiye, 21 Haziran-2 Temmuz'da Polonya'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'na 193 sporcuyla katılacak. Türkiye daha önceki iki organizasyonda toplam 44 madalya kazandı. Azerbaycan'da yapılan ilk organizasyonda 29 madalya, Belarus'ta düzenlenen ikinci organizasyonda ise 15 madalya kazanan Türkiye, Polonya'da 26 branş ve 29 disiplinde madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, birçok branşın yer aldığı ve daha önce iki kez düzenlenen Avrupa Oyunları'nda toplam 44 madalya kazandı.

Polonya'da 21 Haziran-2 Temmuz'da düzenlenecek 3. Avrupa Oyunları'na 103'ü kadın, 90'ı erkek olmak üzere 193 sporcuyla rekor sayıda katılacak Türkiye, 26 branş ve 29 disiplinde gerçekleşecek organizasyonda madalya mücadelesi verecek.

Türkiye, daha önce bu organizasyonda 8 altın, 10 gümüş, 26 bronz olmak üzere toplam 44 madalya elde etti.

Azerbaycan'da 29 madalya

Türkiye, tarihte ilk kez Azerbaycan'da yapılan Avrupa Oyunları'nda 29 madalya aldı.

Başkent Bakü'de yapılan organizasyonda Türkiye, 81'i kadın, 109'u erkek olmak üzere 190 sporcuyla temsil edildi. Türkiye, 1. Avrupa Oyunları'nı 6 altın, 4 gümüş ve 19 bronz ile 29 madalya toplayarak 14. sırada bitirdi.

2015 Bakü'de madalya kazanan milli sporcular şöyle:

Altın madalya: Enes Erkan, Burak Uygur, Serap Özçelik (Karate), Taha Akgül, Rıza Kayaalp (Güreş), Kadın Voleybol Milli Takımı.

Gümüş madalya: Meltem Hocaoğlu, Merve Çoban (Karate), Soner Demirtaş (Güreş), Ebru Şahin (Judo).

Bronz madalya: Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Mehmet Yakan, Dilara Bozan (Karate), Metehan Başar, Cenk İldem, Sezer Akgül, Mustafa Kaya, Yakup Gör, Merve Kenger, Elif Jale Yeşilırmak (Güreş), Nur Tatar (Tekvando), Belkıs Kaya (Judo), Neslihan Yiğit-Özge Bayrak (Badminton-çiftler), Muhammed Ünlü, Elif Coşkun (Boks), İbrahim Çolak (Cimnastik), Abdullah Ömer (Atıcılık), Melek Hu (Masa tenisi).

Belarus'ta 15 madalya

Türkiye, Belarus'ta 2019'da düzenlenen 2. Avrupa Oyunları'nda 15 madalya elde etti.

Başkent Mins'teki organizasyona milliler 44 kadın, 66 erkek olmak üzere 110 sporcuyla katıldı. Türkiye organizasyonu 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere 15 madalyayla 24. sırada bitirdi.

2019 Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporcular şöyle:

Altın madalya: Mikail Özerler (Judo), Buse Naz Çakıroğlu (Boks)

Gümüş madalya: Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu (Karate), Soner Demirtaş (Güreş), Ahmet Önder (Cimnastik).

Bronz madalya: Süleyman Atlı, Evin Demirhan (Güreş), Dilara Eltemur, Merve Çoban (Karate), Yeşim Bosta-Evren Çağıran (Okçuluk-Makaralı Yay Karışık Takımı), Jak Ali Harvey (Atletizm), Ferhat Arıcan (Cimnastik).