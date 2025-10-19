Haberler

Türkiye 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda 11 Madalya Kazandı

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye, 2 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak toplamda 11 madalya elde etti. Şampiyonada Ozan Kazel ve Berat Hıdır altın madalya ile göğsümüzü kabarttı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiran'da düzenlen organizasyon sona erdi.

Şampiyonada 100 kiloda yarışan Ozan Kazel ile +100 kiloda mücadele veren Berat Hıdır altın madalya kazandı.

Organizasyonda 100 kiloda Suat Can Yapıcı, +100 kiloda Battal Serdar Aslan, 48 kiloda Merve Tunç ve 78 kiloda Efsa Ceylin Göl gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada 90 kiloda Enes Pınar, 100 kiloda İbrahim Sağlamçelik, 52 kiloda Sude İnan, 70 kiloda yarışan Ceyda Vatansever ve Gülnaz Cingiz bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
Haberler.com
