Türkiye 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Finlandiya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 4x400 Bayrak Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. Milli takım, 3.03.04'lük derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekoru kırarak başarılı bir performans sergiledi.