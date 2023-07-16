Türkiye 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı
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Finlandiya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye 4x400 Bayrak Milli Takımı, gümüş madalya kazandı. Milli takım, 3.03.04'lük derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekoru kırarak başarılı bir performans sergiledi.
Finlandiya'da gerçekleştirilen 23 Yaş Altı Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x400 Bayrak Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.
Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Espoo kentinde gerçekleştirilen organizasyonda 4x400 bayrak yarışı yapıldı.
İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü, Berke Akçam ve İsmail Nezir'den oluşan milli takım, 3.03.04'lük derecesiyle 23 yaş altı Türkiye rekoru kırarak gümüş madalya elde etti.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor