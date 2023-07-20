Üye Girişi
Haberler

Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna'ya mağlup oldu

Spor Haberleri

Türkiye, 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna'ya 3-1 yenildi. Milli takımın ikinci maçı ise yarın Çekya ile olacak.

22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, ilk maçında Ukrayna'ya 3-1 mağlup oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, Ukrayna'ya 21-25, 21-25, 25-20 ve 25-27'lik setlerle 3-1 yenildi.

Milliler, elemelerdeki ikinci maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

voleybol Ukrayna Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title