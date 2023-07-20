Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna'ya mağlup oldu
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Türkiye, 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna'ya 3-1 yenildi. Milli takımın ikinci maçı ise yarın Çekya ile olacak.
22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, ilk maçında Ukrayna'ya 3-1 mağlup oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, Ukrayna'ya 21-25, 21-25, 25-20 ve 25-27'lik setlerle 3-1 yenildi.
Milliler, elemelerdeki ikinci maçında yarın Çekya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar - Spor