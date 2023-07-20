Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna'ya mağlup oldu

Türkiye, 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Ukrayna'ya 3-1 yenildi. Milli takımın ikinci maçı ise yarın Çekya ile olacak.