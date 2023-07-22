Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 3-0 yendi
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Türkiye, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde son maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyete rağmen Türkiye, 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.
22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, son maçında Letonya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeyle karşılaştı.
Maçı 25-15, 29-27 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan milli takım, gruptaki ilk galibiyetini aldı.
Bu galibiyete rağmen Türkiye, 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.