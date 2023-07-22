Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 3-0 yendi

Türkiye, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde son maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyete rağmen Türkiye, 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.