Üye Girişi
Haberler

Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Letonya'yı 3-0 yendi

Spor Haberleri

Türkiye, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde son maçında Letonya'yı 3-0 mağlup etti. Bu galibiyete rağmen Türkiye, 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.

22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden Türkiye, son maçında Letonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, üçüncü ve son maçında ev sahibi ülkeyle karşılaştı.

Maçı 25-15, 29-27 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazanan milli takım, gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Bu galibiyete rağmen Türkiye, 2024 yılında düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edemedi.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol Letonya Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title