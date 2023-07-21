Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya mağlup oldu
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Türkiye, 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya 3-1 yenildi. Milli takımın son maçı ise yarın Letonya ile oynanacak.
22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, ikinci maçında Çekya'ya 3-1 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, Çekya'ya 25-21, 31-33, 25-20, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Milliler, elemelerdeki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 18.00'da ev sahibi Letonya'yla karşılaşacak.
Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor