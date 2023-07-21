Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya mağlup oldu

Türkiye, 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya 3-1 yenildi. Milli takımın son maçı ise yarın Letonya ile oynanacak.