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Türkiye 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya mağlup oldu

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Türkiye, 22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Çekya'ya 3-1 yenildi. Milli takımın son maçı ise yarın Letonya ile oynanacak.

22 Yaş Altı Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, ikinci maçında Çekya'ya 3-1 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Letonya'nın ev sahipliğinde düzenlenen elemelerde milli takım, Çekya'ya 25-21, 31-33, 25-20, 25-20'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.

Milliler, elemelerdeki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 18.00'da ev sahibi Letonya'yla karşılaşacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

voleybol Türkiye Çekya Spor Haberler

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