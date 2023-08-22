Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Brezilya'ya 3-0 Mağlup Oldu

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'ya 3-0 mağlup oldu. Milliler, Meksika'da devam eden şampiyonanın 2'nci tur ilk maçında Brezilya'ya 25-15, 25-21, 25-13 set sonuçlarıyla 3-0 mağlup oldu. Organizasyonun ilk turunda grubunu yenilgisiz lider tamamlayan milli takım, 2'inci tur 2'nci maçında yarın TSİ 02.00'de İtalya ile karşılaşacak.