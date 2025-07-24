Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı Balkan Şampiyonu

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Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta gerçekleşen Balkan Şampiyonası'nda Kosova'yı 3-0 yenerek şampiyon oldu. Milli takım, 2025'te Endonezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'un ev sahipliğinde düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlı takım, organizasyondaki üçüncü ve son maçında Kosova'yı 25-13, 25-12 ve 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup ederek 3'te üç yaptı ve Balkan Şampiyonasını zirvede tamamladı.

Milli takım, 7-17 Ağustos 2025 tarihlerinde Endonezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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