Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İtalya'ya 3-0 mağlup oldu

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Türkiye'nin yarı final şansı kayboldu.

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 21 Yaş Altı Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Ay-yıldızlılar, ikinci turdaki 2'nci maçında İtalya ile karşı karşıya geldi. Rakibine 25-6, 29-27 ve 25-21'lik setlerle 3-0 mağlup olarak, 2'nci yenilgisini alan Türkiye, yarı final şansını kaybetti.

Milliler, üçüncü maçında yarın saat 05.00'te ABD ile karşılaşacak.