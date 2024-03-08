Türkiye, 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Türkiye, 2026 EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'na Çekya, Polonya, Romanya ve Slovakya ile birlikte ev sahipliği yapacak.

Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 3-20 Aralık 2026 tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, 24 takımlı oynanacak.

Şampiyonada ön eleme turu Oradea, Cluj-Napoca, Antalya, Brno, Katowice ve Bratislava kentlerinde birer grupla gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyonu başkanı Uğur Kılıç, Rusya'nın şampiyonayı düzenleyemeyeceğinin belli olduğu tarihten itibaren ev sahipliği için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Türkiye'nin ilk kez hentbolde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapacağını aktaran Kılıç,

"8 Mart Dünya Kadınlar gününde aldığımız bu güzel haber ülkemize ve hentbol camiamıza hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.