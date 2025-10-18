Türkiye, 2026 Dünya Kupası'na Katılma Hazırlıklarını Başlattı

Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD'de düzenlenen etkinlikte yaptığı açıklamada, "2026'daki Dünya Kupası'na milli takımımızın da katılacağını ümit ederek şimdiden hazırlıklara başladık" dedi.

ABD'nin New York kentinde Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler Kurulu Başkan Vekili Çağrı Kanver, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Türk Futbol Kulübü ABD temsilcileriyle bir araya geldi. Yaklaşık 28 yıldır ABD'de yaşayan ve futbol camiası içinde aktif görevler üstlenen Çağrı Kanver, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, TFF bünyesinde yürüttükleri hazırlık sürecine değindi. Kanver, "2026'daki Dünya Kupası'na milli takımımızın da katılacağını ümit ederek şimdiden hazırlıklara başladık. Türkiye futboluna değer katmış kulüplerle birlikte coşkuyla hazırlanma gayesindeyiz. İnşallah milli takım kazanır, bizim de emeklerimiz boşa çıkmaz" dedi.

"Galatasaray'dan, Eskişehirspor'a tüm dernekler bir arada"

New York'ta düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin köklü kulüplerinin ABD'deki temsilcilerinin katıldığını belirten Çağrı Kanver, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, "Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Giresunspor, Rizespor, Eskişehirspor hepsinin ABD'de dernekleri var ve birer başkanları bulunuyor. Bizim amacımız bu takımların hepsini bir çatı altında toplayarak birlikte hareket etmek. Biz de bu süreçte Türk toplumu olarak güçlü bir ses çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İlk resmi gün için büyük bir etkinlik planlıyoruz"

Türkiye'nin, Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesi durumunda ABD'de büyük bir organizasyon düzenlemeyi planladıklarını söyleyen Kanver, "İlk katıldığımız günün resmiyet kazandığı an, tüm kulüplerin dernekleriyle birlikte güzel bir etkinlik düzenlemek istiyoruz. Herkesi davet edeceğiz ve o ilk coşkuyu hep birlikte başlatacağız" şeklinde konuştu.

"Türk seyircisi her maçta coşkuludur"

ADB ve Meksika'da geçmiş yıllarda oynanan maçlardaki yoğun katılımı hatırlatan Çağrı Kanver, "Daha önceki ABD ve Meksika maçlarında inanılmaz bir kalabalık vardı. Biz bu kez daha iyisini, daha büyüğünü hedefliyoruz. Türk seyircisi her zaman çok coşkuludur; o atmosferi Dünya Kupası'nda da göreceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Milli marş okunurken gözlerim doldu"

Sözlerinin sonunda duygusal bir anısını da paylaşan Kanver, "ABD'deki bir maçta Türkiye Milli Marşı okunurken gözlerim doldu. O kadar insan takımını coşkuyla destekliyordu ki, o an gerçekten gurur vericiydi. İnşallah darısı Dünya Kupası'na" dedi. - NEW YORK