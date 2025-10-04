Haberler

Türkiye, 2025 IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Finale Yükseldi

Finlandiya'da düzenlenen 2025 IBSA Avrupa Golbol Şampiyonası'nda Türkiye, hem kadınlar hem de erkekler kategorisinde finale adını yazdırdı. Kadın milli takımı çeyrek finalde Fransa'yı 9-1, yarı finalde ise Finlandiya'yı 5-1 mağlup etti. Erkek milli takımı ise çeyrek finalde Karadağ'ı 12-5, yarı finalde ise Almanya'yı 9-7 yenerek finale yükseldi.

Erkek milli takımı, yarın TSİ 16.30'da Ukrayna, kadın milli takımı da TSİ 18.00'de İsrail ile finalde karşılaşacak.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor
