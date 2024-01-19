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Türkiye, 2024 Deaflympics Kış Olimpiyatlarına Ev Sahipliği Yapacak

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2024 faaliyet programı kapsamında düzenlenecek olan 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları, 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek. Curling Milli Takımı ise kamp için hazırlıklara başlayacak.

20. Deaflympics Kış Olimpiyatları, 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2024 faaliyet programı içerisinde yer alan 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları, 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenecek.

Curling Milli Takımı, 20-29 Ocak 2024 tarihlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kampa girecek.

Federasyon Başkan Kerim Vural, antrenmanlarına başlayacak olan milli takımlara verimli bir kamp dönemi dileyerek, "Tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza ilk kamplarında başarılar diliyorum. Eminim ki sizlerin üstün çalışmaları bizlere altın madalya getirecektir" açıklamalarında bulundu.

Curling Milli Takım kadrosu şu şekilde:

Volkan Kardeşler

Muhammet Kerim Eğilmez

Muhammet Emin Zafer

Ramazan Kalender

Hanifi Bilal Yılmaz

Muhammet Can Çaldıran

İrem Altay

Müfide Halefoğlu Altunterin

Hülya Çavdar

Esra Ağar

Esra Karabaş

Nalan Kaygın - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kış Olimpiyatları Erzurum Türkiye Engelliler Spor Güncel Haberler

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