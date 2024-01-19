Türkiye, 2024 Deaflympics Kış Olimpiyatlarına Ev Sahipliği Yapacak

20. Deaflympics Kış Olimpiyatları, 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da yapılacak.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2024 faaliyet programı içerisinde yer alan 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları, 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenecek.

Curling Milli Takımı, 20-29 Ocak 2024 tarihlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kampa girecek.

Federasyon Başkan Kerim Vural, antrenmanlarına başlayacak olan milli takımlara verimli bir kamp dönemi dileyerek, "Tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza ilk kamplarında başarılar diliyorum. Eminim ki sizlerin üstün çalışmaları bizlere altın madalya getirecektir" açıklamalarında bulundu.

Curling Milli Takım kadrosu şu şekilde:

Volkan Kardeşler

Muhammet Kerim Eğilmez

Muhammet Emin Zafer

Ramazan Kalender

Hanifi Bilal Yılmaz

Muhammet Can Çaldıran

İrem Altay

Müfide Halefoğlu Altunterin

Hülya Çavdar

Esra Ağar

Esra Karabaş

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