Türkiye, 2024 Deaflympics Kış Olimpiyatlarına Ev Sahipliği Yapacak
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu'nun 2024 faaliyet programı kapsamında düzenlenecek olan 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları, 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilecek. Curling Milli Takımı ise kamp için hazırlıklara başlayacak.
20. Deaflympics Kış Olimpiyatları, 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da yapılacak.
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu 2024 faaliyet programı içerisinde yer alan 20. Deaflympics Kış Olimpiyatları, 2-12 Mart 2024 tarihleri arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde Erzurum'da düzenlenecek.
Curling Milli Takımı, 20-29 Ocak 2024 tarihlerinde Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kampa girecek.
Federasyon Başkan Kerim Vural, antrenmanlarına başlayacak olan milli takımlara verimli bir kamp dönemi dileyerek, "Tüm antrenörlerimize ve sporcularımıza ilk kamplarında başarılar diliyorum. Eminim ki sizlerin üstün çalışmaları bizlere altın madalya getirecektir" açıklamalarında bulundu.
Curling Milli Takım kadrosu şu şekilde:
Volkan Kardeşler
Muhammet Kerim Eğilmez
Muhammet Emin Zafer
Ramazan Kalender
Hanifi Bilal Yılmaz
Muhammet Can Çaldıran
İrem Altay
Müfide Halefoğlu Altunterin
Hülya Çavdar
Esra Ağar
Esra Karabaş
Nalan Kaygın - İSTANBUL