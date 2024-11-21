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Türkiye, 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası için kampa girdi

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Antalya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na katılacak Türkiye karması, Silivri Golf Sahası'nda kampa girdi. Turnuva, 7-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye, erkek, senyör ve kadın kategorilerinde toplamda 34 oyuncuyla mücadele edecek.

Antalya'da 7-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye karması kampa girdi.

Silivri Golf Sahası'nda bugün başlayan kamp, 23 Kasım Cumartesi gününe kadar sürecek.

Erkek, senyör ve kadın, 3 farklı kategoride düzenlenecek turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde ise 7 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi verecek.

Şampiyonaya, 20 ülkeden 500 sporcunun katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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