Türkiye, 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası için kampa girdi
Antalya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'na katılacak Türkiye karması, Silivri Golf Sahası'nda kampa girdi. Turnuva, 7-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek ve Türkiye, erkek, senyör ve kadın kategorilerinde toplamda 34 oyuncuyla mücadele edecek.
Antalya'da 7-14 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek 2024 Avrupa Futgolf Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye karması kampa girdi.
Silivri Golf Sahası'nda bugün başlayan kamp, 23 Kasım Cumartesi gününe kadar sürecek.
Erkek, senyör ve kadın, 3 farklı kategoride düzenlenecek turnuvada Türkiye, erkek kategorisinde 16, senyör kategorisinde 11, kadın kategorisinde ise 7 oyuncuyla şampiyonluk mücadelesi verecek.
Şampiyonaya, 20 ülkeden 500 sporcunun katılması bekleniyor.