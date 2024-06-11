Türkiye, 2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 4x100 metre bayrak yarışında finale kalamadı
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'nin 4x100 metre bayrak yarışında finale çıkma şansı elinden kaydı. Milli takım elemelerde 7. olarak finale kalamadı ve genel sıralamada 14. oldu.
2024 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın 4x100 metre bayrak yarışında Türkiye, finale kalamadı.
İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen şampiyonada; Kayhan Özer, Oğuz Uyar, Batuhan Altıntaş, Mustafa Kemal Ay'dan oluşan milli takım, final için piste çıktı.
Elemelerde 8 ülkeyle ikinci seride yarışan milli takım, 200 metreyi ilk sırada geçmesine rağmen yarışı 7. bitirdi. Finale kalamayan Türkiye, genel sıralamada ise 16 ülke arasında 14. oldu.